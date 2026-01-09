meloni una stoccata ad anm e rilancia il piano casa e la legge elettorale

Il governo di Meloni si concentra sulla stabilità politica, rilanciando il piano casa e la legge elettorale. La premier ha rivolto una nota all’Anm, sottolineando l’assenza di rischi di fibrillazioni nella maggioranza. Questi interventi mirano a consolidare l’azione di governo, garantendo continuità e coerenza nelle riforme in corso. La volontà è di mantenere un equilibrio istituzionale stabile, senza alimentare tensioni o incertezze politiche.

AGI - L'obiettivo è assicurare la stabilità del governo, anche perché "non vedo rischi di fibrillazioni nella maggioranza ". L'orizzonte è arrivare a fine legislatura e ripresentarsi al cospetto degli italiani per poter poi continuare il lavoro a Palazzo Chigi, "non sono interessata al Quirinale, mi basta quello che sto facendo". Anche se arrivasse la sconfitta del fronte del sì al referendum - la data confermata è quella del 22 e del 23 marzo - non ci sarebbero le dimissioni del capo dell'esecutivo. Giorgia Meloni in una conferenza stampa fiume, al tradizionale appuntamento con i cronisti per tracciare un bilancio del 2025 e indicare la rotta del 2026, evita toni polemici. 🔗 Leggi su Agi.it

