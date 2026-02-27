Le martellate in testa al compagno poi l' intervento del prof che ha evitato la tragedia | cosa è successo in liceo di Gela

In un liceo di Gela, uno studente ha colpito il compagno con delle martellate in testa, provocando grande paura tra studenti e insegnanti. Un professore presente ha intervenuto prontamente, scongiurando che la situazione degenerasse in una tragedia. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla gravità dell'episodio, che ha avuto come protagonista un ragazzo coinvolto in un momento di tensione.

Un ragazzo di 15 anni ha preso a martellate un compagno di classe, colpendolo alla testa. È stata solo la prontezza di un insegnante di Fisica ad evitare la tragedia Paura tanta. Perché a Gela, si è rischiato un nuovo, drammatico caso come quello del Domenico Chiodo di La Spezia. Tutto è successo in pochi attimi, dentro una scuola superiore della città. Un ragazzo di 15 anni ha preso a martellate un compagno di classe, colpendolo alla testa. È stata solo la prontezza di un insegnante di Fisica ad evitare la tragedia mentre sul fatto sta indagando la polizia. Tutto, in pochi attimi, all’istituto professionale Ettore Majorana, plesso Fermi. Il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

