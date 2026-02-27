Le edicole sacre tra arte e devozione

A Napoli, le edicole sacre rappresentano un elemento distintivo del paesaggio urbano. Tra le più note ci sono quelle dedicate alle Anime del Purgatorio, simboli di fede e tradizione religiosa, e quelle che rendono omaggio a Maradona, figura iconica del calcio. Queste strutture testimoniano l'incontro tra devozione religiosa e cultura popolare.

Chi gira nel centro di Napoli, avrà certamente fatto caso a quante edicole votive ci sono sulle mura della città. Le edicole sacre sono spesso state considerate un elemento secondario dell'aspetto religioso a Napoli e legate, più che alla religione, alle tradizioni folcloristiche.