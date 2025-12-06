Cefalù tra pace arte e devozione | torna La Via dei Presepi
Cefalù si prepara a vivere La Via dei Presepi 2025, il percorso che unisce la bellezza dei luoghi sacri, la creatività delle botteghe, l’impegno delle scuole, il patrimonio artistico cittadino e la partecipazione della comunità. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Cefalù e dalla Pro Loco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
