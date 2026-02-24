Le anticipazioni della prima serata di Sanremo 2026

Il debutto di Sanremo 2026 è stato annunciato: il festival inizia oggi, 24 febbraio, sotto la guida di Carlo Conti e Laura Pausini. La scelta di aprire con questa coppia ha suscitato molte aspettative tra il pubblico, che attende con entusiasmo le esibizioni dei cantanti in gara. La serata promette di essere ricca di sorprese e di momenti memorabili, mentre gli organizzatori preparano il palco per una lunga notte di musica e spettacolo.

Sanremo 2026 al via: inizia oggi 24 febbraio il Festival, con la conduzione di Carlo Conti e la co-conduzione di Laura Pausini. La prima serata del Festival, stando alle anticipazioni circolate nei giorni scorsi, è profondamente legata a colui che ha reso Sanremo ciò che è oggi: Pippo Baudo. Si esibiscono i 30 Big in gara. Sanremo 2026, le anticipazioni della prima serata. C'è grande fermento per la primissima serata del Festival di Sanremo 2026: dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e annunci, i Big salgono finalmente sul palco dell'Ariston. Questa edizione, la settantaseiesima del Festival, è la prima senza Pippo Baudo, ed è a lui che il Festival è interamente dedicato, su volere di Carlo Conti.