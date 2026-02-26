Gigi D’Alessio la dedica al figlio LDA a Sanremo 2026 | Non devi dimostrarmi nulla sono già orgoglioso di te

Luca D’Alessio, nato nel 2003 dal matrimonio del cantante napoletano con Carmela Barbato, è (finora) l’unico dei sei figli di Gigi D’Alessio ad aver scelto la musica. E farlo quando il padre è una delle firme più popolari della canzone italiana significa crescere con un’etichetta addosso. Lo ha spiegato lui stesso, ospite a Verissimo: «Non è facile far capire alla gente che non c'è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Se papà fosse medico e volessi fare il medico sarebbe normale, perché allora nel canto non lo è?». Gigi D’Alessio lo sa bene: «Luca è quello che forse ha subito un po' di più perché fa il mio stesso mestiere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026 è dei papà famosi che fanno dediche innamorate ai figli in gara: Gianni Morandi a Tredici Pietro, Alessandro Gassmann a Leo e Gigi D'Alessio a LDALeo Gassmann, Tredici Pietro e LDA sono in gara al Festival e i loro famossimi padri hanno voluto esprimere amore e orgoglio attraverso dolci...

