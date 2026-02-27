Lavori alla casa comunale | sindaco giunta e uffici ' traslocano'

Il sindaco, la giunta e gli uffici comunali stanno lasciando temporaneamente la casa comunale di viale Margherita perché l’edificio sarà sottoposto a lavori strutturali. La decisione riguarda tutte le funzioni amministrative che operano all’interno dell’immobile, che sarà oggetto di interventi di ristrutturazione. La chiusura temporanea riguarda quindi le attività di tutti gli uffici comunali coinvolti.

Sono stati dislocati in diversi punti della città per consentire l'esecuzione di interventi strutturali all'immobile di viale Margherita Gli uffici comunali nonché quelli del sindaco e della giunta 'traslocano': lasciano la casa comunale di viale Margherita in quanto l'immobile sarà oggetto di lavori strutturali. A partire da lunedì 9 marzo alcuni uffici comunali saranno temporaneamente trasferiti presso nuove sedi operative. Le sedi resteranno operative nelle nuove ubicazioni fino al completamento dei lavori.