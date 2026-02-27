La Volta Buona Masini | Perché io e Fedez ci siamo uniti

Due artisti hanno annunciato di aver collaborato per condividere un messaggio con un pubblico più ampio. La loro unione nasce dall’intento di trasmettere un concetto che ritengono importante, coinvolgendo così un numero maggiore di persone. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa, in cui vengono spiegati i motivi di questa collaborazione e gli obiettivi che intendono raggiungere insieme.

"Avevamo l'obiettivo di portare un concetto a più gente possibile, questo argomento che noi rappresentiamo è un pezzo di vita di tutti": Marco Masini lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, riferendosi al brano Male necessario, che canta insieme a Fedez e che è in gara a Sanremo 2026. "Non c'è un'età per vivere il dolore, la gioia, l'odio, l'amore, anche l'odio per noi stessi molto spesso ci porta a cambiare, ma le tempeste ci aiutano molto, ci aiutano a migliorarci, forse le cose belle un po' ci peggiorano, abbiamo vissuto una cosa sulla pelle entrambi io e Federico, perciò abbiamo deciso di unirci", ha proseguito Masini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

