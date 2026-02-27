La vita privata di Ermal Meta | l'amore per la compagna Chiara Sturdà e le tre figlie

Ermal Meta ha una famiglia composta dalla compagna Chiara Sturdà e tre figlie. Dopo aver adottato due ragazze in Albania, nel 2024 è nata la più giovane, Fortuna. La vita privata del cantante si concentra sulla relazione con la sua compagna e sulla crescita delle figlie. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla famiglia o sulla vita personale di Meta.

Ermal Meta ha costruito una famiglia speciale: dopo l’adozione di due ragazze in Albania, nel 2024 è arrivata la piccola Fortuna. La rivelazione recente del cantante albanese, ora in gara a Sanremo 2026: "Sono diventato papà già tre anni fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta (cantante Sanremo 2026)Ermal Meta, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, ha da anni una compagna.

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà (mamma della figlia Fortuna Marie): “Lei mi ha curato”Ermal Meta è attualmente legato alla fidanzata Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager nata nel 1990, con la quale ha avuto una figlia,...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: La vita privata di Enrico Nigiotti: dalla moglie ai figli; Achille Lauro, la vita privata: l'infanzia difficile, il padre magistrato e l'ex fidanzata storica che lo ha salvato; La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli; Marco Masini è fidanzato? Urge recap sulla vita privata del cantautore toscano.

La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli ... fanpage.it

Eros Ramazzotti chi è: biografia, carriera, vita privata e figliLa terza serata del Festival di Sanremo si accende con uno degli ospiti più amati dal pubblico italiano e internazionale: Eros Ramazzotti. Sul palco dell’Ariston duetterà con Alicia Keys in ... blitzquotidiano.it

Riassunto delle polemichette di Sanremo 2026. Ecco il massimo che sta succedendo in un Festival in cui non succede niente: Chiello e Morgan, Miss Italia s’arrabbia, Elettra contro i “festini bilaterali”, Salvini che loda l’italiano di Ermal Meta, la spia che viene - facebook.com facebook

Fin dal primo ascolto, la canzone di Ermal Meta ha suscitato l'attenzione e i complimenti della critica musicale e popolare. Il brano "Stella stellina", dedicato ai bambini morti a Gaza sotto le bombe, ha commosso in molti sia per la composizione orchestrale (cur x.com