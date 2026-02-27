La vita privata di Ermal Meta | l'amore per la compagna Chiara Sturdà e le tre figlie

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ermal Meta ha una famiglia composta dalla compagna Chiara Sturdà e tre figlie. Dopo aver adottato due ragazze in Albania, nel 2024 è nata la più giovane, Fortuna. La vita privata del cantante si concentra sulla relazione con la sua compagna e sulla crescita delle figlie. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla famiglia o sulla vita personale di Meta.

Ermal Meta ha costruito una famiglia speciale: dopo l’adozione di due ragazze in Albania, nel 2024 è arrivata la piccola Fortuna. La rivelazione recente del cantante albanese, ora in gara a Sanremo 2026: "Sono diventato papà già tre anni fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta (cantante Sanremo 2026)Ermal Meta, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, ha da anni una compagna.

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà (mamma della figlia Fortuna Marie): “Lei mi ha curato”Ermal Meta è attualmente legato alla fidanzata Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager nata nel 1990, con la quale ha avuto una figlia,...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: La vita privata di Enrico Nigiotti: dalla moglie ai figli; Achille Lauro, la vita privata: l'infanzia difficile, il padre magistrato e l'ex fidanzata storica che lo ha salvato; La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli; Marco Masini è fidanzato? Urge recap sulla vita privata del cantautore toscano.

la vita privata diLa vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli ... fanpage.it

la vita privata diEros Ramazzotti chi è: biografia, carriera, vita privata e figliLa terza serata del Festival di Sanremo si accende con uno degli ospiti più amati dal pubblico italiano e internazionale: Eros Ramazzotti. Sul palco dell’Ariston duetterà con Alicia Keys in ... blitzquotidiano.it

Digita per trovare news e video correlati.