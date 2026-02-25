Genetica | la variante che riduce del 78% la dipendenza da nicotina

Una ricerca del Regeneron Genetics Center ha identificato una variante genetica che riduce del 78% la dipendenza da nicotina. La scoperta deriva dall’analisi di migliaia di sequenze genetiche di persone che fumano meno o hanno smesso. La variante interferisce con i recettori cerebrali coinvolti nel piacere derivato dal fumo. Questa scoperta offre nuove possibilità per sviluppare terapie più efficaci contro il tabagismo. La ricerca continua per approfondire il suo potenziale terapeutico.

La variante genetica che frena la dipendenza da nicotina. Nel laboratorio del Regeneron Genetics Center, un team di ricercatori ha scoperto una variante genetica che agisce come un freno naturale al consumo di sigarette. Veera Rajagopal e i suoi colleghi hanno analizzato i genomi di 37.897 fumatori messicani, identificando una modifica nel gene CHRNB3 capace di ridurre il numero di sigarette fumate giornalmente fino al 78%. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare le terapie contro la dipendenza da nicotina. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, ha preso forma nel 2026, dopo anni di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

