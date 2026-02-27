La canzone più artistica di Sanremo 2026 è quella di Sal Da Vinci

Tra le esibizioni in gara a Sanremo 2026, si distingue quella di Sal Da Vinci come la più ricca di spunti artistici. La sua interpretazione cattura l’attenzione per la profondità espressiva e l’uso raffinato della musica, offrendo un esempio di come il canto possa andare oltre la semplice performance. La sua proposta si distingue per la cura dei dettagli e l’intensità emotiva trasmessa sul palco.

“Lo scopo dell’arte è di abolire il tempo”, ha scritto il filosofo Andrea Emo. Dunque la canzone più artistica del Sanremo 2026 è quella di Sal Da Vinci. Non ci sono arrivato subito, all’inizio volevo fare come il grande maestro Vittorio Feltri, liquidare il festival in due battute, senza vederlo, senza perderci tempo. Poi ho ceduto, sono andato su YouTube e mi sono sciroppato canzoni che ad abolire il tempo nemmeno ci provavano, esiti mediocri di un’epoca grigia. Finché non è apparso sullo schermo Sal Da Vinci, vestito da matrimonio napoletano e con tantissimi denti. Quest’uomo mi ha lasciato esterrefatto, in tre minuti ha abolito il divorzio, l’aborto, forse perfino la repubblica (lui è “un re dal cuore innamorato”, mica un presidente, lei ovviamente è una regina). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

