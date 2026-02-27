La bomba pop di Gucci sulle sfilate di Milano

Durante le sfilate di Milano, Gucci ha attirato l’attenzione con una presentazione che ha diviso critici e appassionati. Ridley Scott aveva già previsto il successo di questa strategia, mentre alcuni italiani avevano analizzato ogni dettaglio, cercando imperfezioni o scivoloni nel design e nella messa in scena. La scena è stata molto discussa e ha generato reazioni contrastanti nel pubblico e nei media.

Tracksuit col borsello a tracolla, gli abiti aderentissimi, luccicanti e anche trasformabili da mob wife. Sexy, spudorata, grintosa. Il debutto di Demna ci ricorda come eravamo negli Anni Ottanta e come il mondo ci vede oggi. E che forse aveva ragione Ridley Scott col suo film. Radical chic, vade retro Dunque, aveva ragione Ridley Scott. E avevamo torto noi italiani che siamo andati a cercare errori e cadute di stile in ogni singolo fotogramma di quel pastiche storico che è "House of Gucci", che abbiamo disquisito per settimane sull'espressione trucida di Al Pacino perché no, in nulla assomigliava ad Aldo Gucci, che ci siamo sentiti tutti un po' offesi perché in quelle due ore di banalità immerse nell'estetica mob à la Frank Sinatra leggevamo una percezione dell'Italia non consona alle nostre ambizioni.