Juve sussulto Ottolini | il primo rinforzo arriva dal Manchester United

La Juventus si prepara a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Dopo aver monitorato diverse opzioni, il club si avvicina a un possibile acquisto proveniente dal Manchester United. Questa mossa potrebbe rappresentare il primo intervento di mercato dei bianconeri a gennaio, contribuendo a rinvigorire la squadra e ad affrontare al meglio le sfide in campionato e in coppa.

Juve al lavoro per mettere a segno qualche colpo in questa finestra di gennaio: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo.  Sono ore caldissime in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato invernale. Oltre a Senesi su cui c’è da registrare anche l’inserimento dell’Inter, la dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi profili per rinforzare la fascia destra di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti e Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Joao Mario ha deluso le aspettative e, salvo clamorosi ripensamenti, verrà ceduto: per la sostituzione del portoghese, piacciono soprattutto Oscar Mingueza e Noussair Mazraoui, con quest’ultimo in vantaggio sul 26enne del Celta Vigo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

