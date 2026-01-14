Juve sussulto Ottolini | il primo rinforzo arriva dal Manchester United
La Juventus si prepara a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Dopo aver monitorato diverse opzioni, il club si avvicina a un possibile acquisto proveniente dal Manchester United. Questa mossa potrebbe rappresentare il primo intervento di mercato dei bianconeri a gennaio, contribuendo a rinvigorire la squadra e ad affrontare al meglio le sfide in campionato e in coppa.
Juve al lavoro per mettere a segno qualche colpo in questa finestra di gennaio: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo. Sono ore caldissime in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato invernale. Oltre a Senesi su cui c’è da registrare anche l’inserimento dell’Inter, la dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi profili per rinforzare la fascia destra di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti e Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Joao Mario ha deluso le aspettative e, salvo clamorosi ripensamenti, verrà ceduto: per la sostituzione del portoghese, piacciono soprattutto Oscar Mingueza e Noussair Mazraoui, con quest’ultimo in vantaggio sul 26enne del Celta Vigo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Federico Chiesa. È questo il nome che negli ultimi giorni si è preso la scena sul fronte mercato, con la Juventus che si è attivata per mezzo dei suoi dirigenti contattando tanto gli agenti del suo ex esterno, quanto i manager del Liverpool per verificare la fattibilit facebook
