Bremer Juve | Spalletti e lo staff hanno studiato un piano ad hoc Cosa succederà tra la trasferta di Bologna e la sfida con la Roma

Spalletti e il suo staff hanno preparato un piano specifico per ottimizzare la condizione di Bremer, tra la trasferta di Bologna e la sfida con la Roma. La gestione delle presenze e dei minuti in campo è studiata per permettere al difensore di ritrovare il ritmo giusto in vista degli impegni cruciali.

Bremer Juve, la panchina contro il Pafos e i minuti previsti a Bologna per ritrovare il ritmo in vista della sfida contro la Roma. La gestione del rientro di un top player dopo un infortunio o un periodo di stop è sempre un'arte delicata, fatta di equilibri sottili tra la voglia di campo e la necessità di non correre rischi inutili. In casa bianconera, gli occhi sono tutti puntati sul gigante brasiliano, la cui assenza dal primo minuto nelle ultime uscite ha fatto discutere ma rientra in una strategia ben precisa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il mancato utilizzo di Gleison Bremer nella sfida europea contro il Pafos non è stato casuale, né dettato da problematiche fisiche dell'ultimo minuto.

BREMER rivoluziona la JUVE di SPALLETTI

