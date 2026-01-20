Juve Benfica Guilherme Muller svela | Il nostro scouting funziona in questo modo Mourinho mi ha sorpreso abbiamo già il nuovo Joao Neves

Guilherme Muller ha condiviso dettagli sul metodo di scouting del Benfica in vista della sfida contro la Juventus. Nel corso delle dichiarazioni, il responsabile ha anche commentato la sorpresa di Mourinho e ha menzionato di aver individuato un talento simile a João Neves, sottolineando l’efficacia della strategia di osservazione e analisi della squadra portoghese.

Juve Benfica, Guilherme Muller ha parlato in vista del match di domani sera, concentrandosi soprattutto sullo scouting della compagine portoghese. Al Benfica Campus il talento è solo il punto di partenza. In questa intervista a Tuttosport, il direttore Guilherme Muller svela i segreti della “fabbrica” di campioni del club portoghese. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Juve Benfica: cosa ha in mente Spalletti per sorprendere Mourinho IL BILANCIO DOPO DUE ANNI «Alla grande. È il mio secondo anno al Benfica. La scorsa stagione è stata speciale, non solo per il fatto che siamo riusciti a promuovere in prima squadra diversi giovani del vivaio, ma anche per i risultati che abbiamo registrato in ogni categoria». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

