Verso il Sassuolo | Modric ancora titolare ma Jashari può essere fondamentale per il Milan

Nella sfida tra Milan e Sassuolo, Luka Modric si appresta a scendere in campo ancora come titolare, confermando il suo ruolo chiave. Tuttavia, Jashari potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per la squadra di Max Allegri, offrendo nuove possibilità strategiche e un contributo importante alla formazione rossonera.

Milan-Sassuolo, Modric dovrebbe giocare di nuovo titolare, ma Jashari può essere davvero fondamentale per la squadra di Max Allegri. Ecco la nostra analisi. Pianetamilan.it

Il CorSport verso Milan-Sassuolo: "Modric più dieci" - E' questa l'idea di Massimiliano Allegri che, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe schierare dal 1' ancora Luka ... milannews.it

La Gazzetta elogia Modric: "Non si ferma" - "Luka Modric non si ferma", è questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista del Milan. milannews.it

