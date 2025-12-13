Verso il Sassuolo | Modric ancora titolare ma Jashari può essere fondamentale per il Milan
Nella sfida tra Milan e Sassuolo, Luka Modric si appresta a scendere in campo ancora come titolare, confermando il suo ruolo chiave. Tuttavia, Jashari potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per la squadra di Max Allegri, offrendo nuove possibilità strategiche e un contributo importante alla formazione rossonera.
Milan-Sassuolo, Modric dovrebbe giocare di nuovo titolare, ma Jashari può essere davvero fondamentale per la squadra di Max Allegri. Ecco la nostra analisi. Pianetamilan.it
Il CorSport verso Milan-Sassuolo: "Modric più dieci" - E' questa l'idea di Massimiliano Allegri che, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe schierare dal 1' ancora Luka ... milannews.it
La Gazzetta elogia Modric: "Non si ferma" - "Luka Modric non si ferma", è questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista del Milan. milannews.it
MILAN-SASSUOLO ? Per la sfida di domani tra #Milan e #Sassuolo, valevole per la 15a giornata di #SerieA, si va verso gli oltre 72 mila spettatori a San Siro - facebook.com facebook
Loftus-Cheek verso una maglia da titolare domani a pranzo in Milan-Sassuolo: in mezzo, lui, Modric e Rabiot. Nuova chance per Nkunku, in coppia con Pulisic. Si va verso la formazione di Torino, con l’ovvia eccezione di Leao. x.com
Milan: Il VETERANO riposa dopo 14 partite e Allegri prepara...