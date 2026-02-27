Jannik Sinner il retroscena di Mouratoglou su Djokovic | Se tocchi il suo ego

Un retroscena riguardante Djokovic ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, con alcune voci che suggeriscono come le sue reazioni possano cambiare in base alle proprie vittorie. In particolare, si discute di quanto l’orgoglio del tennista possa influenzare il suo comportamento durante le competizioni più importanti. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del tennis.

"Ho sentito molte persone dire che se Novak Djokovic dovesse vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, dovrebbe ritirarsi. Non lo credo neanche per un secondo ". Oltre a essere un coach stimato, Patrick Mouratoglou è anche uno dei più attenti analisti del mondo del tennis. In un post sui social, è tornato a parlare della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open. E ha spiegato perché Nole non ha mai pensato di mollare. “Durante l'Australian Open - ha analizzato Mouratoglou - un giornalista ha chiesto a Novak se ora stesse inseguendo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo aver inseguito Roger Federer e Rafael Nadal. Novak ha risposto con calma: ‘Non sto inseguendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Mouratoglou deciso: “Djokovic non è migliore di Sinner”. Reazione a sorpresa di Rafa NadalPatrick Mouratoglou analizza la semifinale degli Australian Open: "Jannik superiore nel gioco, Nole vince perché è il più grande agonista".

