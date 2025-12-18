james webb cattura un pianeta a forma di limone che sfida ogni teoria

Nel vasto universo, un nuovo affascinante protagonista emerge: PSR J2322-2650b, un pianeta dalla forma insolita e sorprendenti caratteristiche. La sua scoperta apre nuove frontiere nella comprensione dei mondi extraterrestri, sfidando ogni teoria conosciuta. Un vero e proprio enigma cosmico che cattura l’immaginazione e invita a riflettere sull’incredibile diversità dell’universo.

C’è un nuovo “protagonista” nel catalogo dei mondi alieni e sembra uscito da un film di fantascienza: si chiama PSR J2322-2650b ed è l’esopianeta più bizzarro mai osservato. A circa 2000 anni luce da noi, questo gigante gassoso orbita attorno a una pulsar, una stella di neutroni densissima che ruota su se stessa come un faro cosmico impazzito. La vicinanza è tale che la gravità della stella sta letteralmente deformando il pianeta, stirandolo fino a fargli assumere una curiosa forma a limone (o a pallone da rugby). Ma la vera sfida per gli scienziati non è la forma, bensì ciò che “respira”. Analizzando i dati del telescopio James Webb, i ricercatori si aspettavano di trovare molecole comuni come acqua o metano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

