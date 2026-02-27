Italpreziosi lancia la propria app investimenti in oro e argento dallo smartphone

Italpreziosi ha presentato la sua nuova applicazione ufficiale, un software che permette agli utenti di investire facilmente in oro e argento utilizzando lo smartphone. L’app offre un modo rapido e diretto per accedere ai metalli preziosi, senza dover passare attraverso procedure complesse o intermediari. Con questa mossa, l’azienda mira a rendere più accessibili gli investimenti in metalli preziosi a un pubblico più ampio.

Un nuovo strumento digitale pensato per offrire agli investitori un accesso ancora più semplice, sicuro e immediato al mondo dei metalli preziosi Italpreziosi annuncia il lancio della propria applicazione ufficiale, un nuovo strumento digitale pensato per offrire agli investitori un accesso ancora più semplice, sicuro e immediato al mondo dei metalli preziosi. L'app è disponibile per dispositivi su App Store e Google Play Store. E' quanto si legge in una nota in cui si spiega che "con questa nuova soluzione, Italpreziosi compie un ulteriore passo nel proprio percorso di innovazione, mettendo a disposizione dei clienti una piattaforma completa che integra acquisto, monitoraggio e gestione degli investimenti in oro e argento fisico direttamente da smartphone".