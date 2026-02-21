Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis argento Tomasoni

Simone Deromedis ha conquistato il suo decimo oro azzurro nello skicross a Livigno, dove una forte nevicata ha accompagnato la gara. Deromedis ha mantenuto il comando fin dall’inizio, dimostrando grande agilità tra le curve. Federico Tomasoni ha completato il podio con un’ottima prestazione, superando all’ultima curva lo svizzero Fiva. La gara si è svolta su piste scivolose e impegnative, mettendo alla prova le capacità di tutti gli atleti in competizione.

Arriva a Livigno sotto una fitta nevicata il giorno magico di Simone Deromedis e Federico Tomasoni, oro e argento nello skicross in una gara sempre dominata dal favorito Deromedis con Tomasoni bravissimo a bruciare sul filo di lana lo svizzero Fiva che deve accontentarsi del bronzo. Per il Team Italia in queste fantastiche Olimpiadi invernali di Milano Cortina è il decimo oro, tanto quanti gli Stati Uniti che ci precedono nel medagliere per aver vinto più argenti rispetto a noi. L'abbraccio finale Dopo i bronzi di Dalmassi e Tarabelli ecco il primo oro dell'Italia nel free style. Sin dall'inizio della competizione il Team Italia ha dimostrato la sua forza piazzando quattro azzurri nei quarti di finale.