Irregolarità in negozi etnici Multe per settantamila euro

MORTARA (Pavia) Sanzioni per oltre 72 mila euro e più di 130 chili di merce posta sotto sequestro. È il bilancio di un’attività di controllo straordinaria e di ispezione effettuata mercoledì a Mortara dai carabinieri della Compagnia di Vigevano con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dei Nas di Cremona. Il controllo, che rientra in una più ampia attività che ha come obiettivo quello di tutelare la salute dei cittadini e il rispetto delle normative in materia di lavoro, in particolare la sicurezza, hanno interessato diverse attività cittadini. In due casi, entrambi negozi etnici, i carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità sia di natura amministrativa che penale che hanno portato alla denuncia dei titolari dei due esercizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

