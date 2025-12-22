Affitti brevi e pubblici esercizi Cgil | Irregolarità strutturali Un caso su due in zona Unesco

Una vertenza su due riguarda turismo e pubblici esercizi, i settori maggiormente esposti alle situazioni di lavoro irregolare che sempre più spesso scivolano nell’illegalità. E queste vertenze si concentrano nell’aera Unesco di Firenze. È l’allarme della Filcams Cgil da tempo impegnata, insieme alla Camera del lavoro, nella lotta allo sfruttamento. "Si sta parlando di settori dove i lavoratori per lo più fanno parte di aziende piccole e frastagliate. Da tempo, oltre alla tutela sindacale portiamo avanti anche la tutela legale, tramite i nostri avvocati" spiegano Maurizio Magi, segretario generale della Filcams Firenze, e Ilaria Lani della segreteria della Camera del lavoro di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

