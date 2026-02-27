Iran atto di guerra della Cina contro gli Usa | le foto rubate e pubblicate

Una società cinese di analisi dell'intelligence commerciale ha pubblicato sui social immagini satellitari che mostrano i movimenti militari statunitensi degli ultimi due anni, inclusa l'ultima attività della più grande portaerei mondiale. Le foto sono state ottenute e diffuse in modo indipendente, e ritraggono specifici spostamenti militari negli ultimi tempi.

MizarVision, società cinese di analisi dell'intelligence commerciale, ha fotografato e diffuso sui social le immagini satellitari dei movimenti militari statunitensi degli ultimi due anni, compreso quello recente della più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald R. Ford, che in questi giorni ha lasciato la base navale Nato di Souda, nell'isola greca di Creta, facendo rotta verso Israele sullo sfondo di un possibile attacco all'Iran. Lo riportano i media israeliani e il South China Morning Post. La società, nata cinque anni fa, negli ultimi mesi ha aumentato la frequenza e l'accuratezza dei suoi post includendo le immagini di varie risorse militari statunitens i in Israele, Arabia Saudita, Giordania, Grecia e Qatar.