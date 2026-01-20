Inizia una vera e propria lotta tra Farah e la madre di Behnam. Infatti, i telespettatori, in Io sono Farah, non devono farsi ingannare da Rahsan. La donna non è per nulla una persona buona, pronta ad aiutare la giovane a scappare dalle grinfie del figlio. Il pubblico deve ricordare bene, che ogni azione compiuta da Rahsan è per uno scopo ben preciso, che non riguarda di certo la salvezza della protagonista. Ma c’è un segreto che la mamma di Behnam nasconde con molta attenzione e che torna utile, in futuro, a Farah. Vediamo insieme cosa succede e cosa c’è da sapere. Anticipazioni Io sono Farah: Rahsan aiuta Farah? La risposta è no. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah, chi è Rahsan: la madre di Behnam è cattiva? Cosa nasconde

Io sono Farah, il colpo di scena della seconda stagione #shorts

Argomenti discussi: Le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, come finisce la prima stagione? La spiegazione del finale; Io Sono Farah, la rivelazioni che cambia la soap: Farah scopre chi ha ucciso Tahir; Io sono Farah 2, le trame dal 19 al 23 gennaio.

