Sassuolo Inter Sky o Dazn? Chi trasmetterà la gara

Questa sera i tifosi aspettano di scoprire se la partita tra Sassuolo e Inter sarà trasmessa da Sky o Dazn. Dopo aver superato il Torino e aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia, l’Inter si concentra subito sul campionato. La sfida è alle porte e la scelta della piattaforma di trasmissione è al centro dell’attenzione.

Sassuolo Inter Sky o Dazn. Messa in archivio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia grazie al successo contro il Torino, l’Inter torna subito a tuffarsi sul campionato. L’obiettivo dei nerazzurri è evidente: difendere il primo posto in classifica e proseguire una fase di stagione estremamente positiva sotto la guida di Cristian Chivu. Il prossimo ostacolo si chiama Sassuolo, avversario tutt’altro che semplice soprattutto tra le mura amiche del Mapei Stadium. I precedenti più recenti suggeriscono prudenza: se è vero che all’andata, a settembre, l’Inter ha avuto la meglio per 2-1 a San Siro, è altrettanto vero che le sfide con i neroverdi hanno spesso riservato sorprese e risultati non scontati.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Questa mattina l’Inter ha scoperto che affronterà il BodoGlimt negli ottavi di finale di Champions League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, Dazn o Sky? Dove vederla in streaming e in tv; Dove vedere Sassuolo-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming; Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Dove vedere Sassuolo-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Mapei Stadium, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Grosso e Chivu ... corrieredellosport.it

Sassuolo-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Chi rischia di saltare INTER-JUVENTUS di sabato prossimo per squalifica I giocatori diffidati sono quattro, due per parte. Ma gli interisti Barella e Calhanoglu non potranno essere ammoniti contro il Sassuolo perché ancora indisponibili causa infortunio. Entra facebook

GdS - L' #Inter sfida il #Sassuolo e osserva #Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la #Juventus x.com