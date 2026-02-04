Il gestore del bar che avvisa i genitori | Tolleranza zero per i figli vandali
Un gestore di un bar ha deciso di intervenire dopo ripetuti atti di vandalismo dei figli di alcuni clienti. Prima di passare alle maniere dure, ha scritto un messaggio sui social per avvisare i genitori che non tollerà più comportamenti scorretti. Ora si aspetta una reazione o una presa di responsabilità da parte delle famiglie.
Stanco di quelle definite “ragazzate” ha deciso di passare dalle parole ai fatti, ma prima avvisa i genitori con un post sui social. "Da questo momento tolleranza zero verso atti pericolosi o vandalici: in caso di nuovi episodi verranno avvisate le forze dell’ordine - scrive -. Chi rompe paga.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Montefredane, il sindaco Aquino: “Tolleranza zero contro i vandali”
Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha espresso una posizione ferma contro il vandalismo che ha colpito il patrimonio pubblico del paese.
No vax tormenta il gestore di un bar a Torino, che lo prende a bastonate: "Era fastidioso, disturbava i clienti"
