Infinix avanza ambizioni globali partendo dal territorio samsung

Infinix ha annunciato l’ingaggio del suo primo ambassador e ha stretto nuove alleanze per rafforzare la presenza nel mercato globale degli smartphone. La società ha scelto di partire dal territorio di Samsung, puntando a espandersi oltre i confini nazionali con queste iniziative. L’obiettivo è posizionarsi più efficacemente nel settore internazionale, creando una rete di collaborazioni e promozioni di rilievo.

Infinix inaugura una fase strategica annunciando l’ingaggio del primo ambassador del marchio e delineando una serie di alleanze volte a posizionare la casa nel panorama globale degli smartphone. l’iniziativa ruota attorno a yuna, membro di itzy, con l’obiettivo di promuovere la prossima serie note 60 e di aprire una prospettiva di collaborazione a lungo termine. l’operazione mira a rafforzare la presenza del brand in mercati chiave, accompagnata da partnership di design e contenuti audio di alto livello. l’assegnazione di un brand ambassador globale mette in luce una strategia orientata alla crescita internazionale. yuna assumerà un ruolo... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Infinix avanza ambizioni globali partendo dal territorio samsung Samsung vuole riconquistare la leadership del mercato partendo dalla fascia bassaSamsung Riscrive le Regole del Gioco: Il Galaxy A07 5G e la Scommessa sulla Fascia Bassa Samsung punta a riconquistare terreno nel mercato globale... Leggi anche: Indonesia tra proteste e ambizioni globali: il gigante musulmano al bivio tra Cina e Occidente