Indonesia tra proteste e ambizioni globali | il gigante musulmano al bivio tra Cina e Occidente

L'Indonesia, il più grande arcipelago mondiale con 250 milioni di musulmani, si trova in un momento cruciale. Tra proteste interne e ambizioni di leadership globale, il paese si confronta con scelte strategiche tra Cina e Occidente. Dal 2024, il suo ruolo nel gruppo Brics si rafforza sotto la guida del veterano Prabowo Subianto, che ha saputo conquistare i giovani attraverso i social, segnando un nuovo capitolo nella sua storia.

© Laverita.info - Indonesia tra proteste e ambizioni globali: il gigante musulmano al bivio tra Cina e Occidente Il più grande arcipelago del mondo conta 250 milioni di musulmani. Nei Brics dal 2024, è guidato dal vecchio generale Prabowo Subianto che ha attirato il voto dei giovani con i social. Ma l'economia è erosa dall'inflazione, che ha generato proteste di piazza. Economicamente il Paese sta cercando di evitare la totale dipendenza dalla Cina guardando agli Usa ma anche all'Europa.. Il francescano Odorico da Pordenone, nel suo viaggio verso la Cina, visitò l'Indonesia. Nella sua Relatio del 1330 un racconto di Sumatra e Giava negli ultimi anni prima dell'islamizzazione.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info Leggi anche: Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara, nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone Leggi anche: Ambizioni globali dei prodotti culturali digitali cinesi al Global Digital Trade Expo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Israel and Palestine The Entire Story, Part 3 of 4, 1800 - 1946 L’Indonesia è il 4 paese al mondo per numero di abitanti. Ha più abitanti di Germania, Francia, Italia e Spagna messe insieme. Pensate alle balle che ci hanno detto sulla Russia isolata. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/il-mondo-che-c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.