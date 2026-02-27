Incidente multiplo in Arezzo | 5 feriti pullman ribaltato e strada

Nella mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 327 a Foiano della Chiana, si è verificato un incidente multiplo coinvolgendo un’auto, un autoarticolato e un autobus di linea. L’impatto ha causato il ribaltamento del pullman e ha portato al ferimento di cinque persone. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

All'alba di oggi, lungo la strada provinciale 327 nel territorio di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, un violento scontro tra un'auto, un autoarticolato e un autobus di linea ha provocato cinque feriti. L'incidente, avvenuto intorno alle 5.30, ha il ribaltamento del pullman con a bordo otto passeggeri, quattro dei quali trasportati in codice giallo e uno in codice verde. I vigili del fuoco di Arezzo e Cortona hanno operato per liberare i passeggeri, mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. La strada, arteria vitale per il traffico locale e turistico, è rimasta bloccata per diverse ore, costringendo i residenti a cercare alternative.