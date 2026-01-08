Transizione 5.0 | imprese aretine ancora col fiato sospeso
Arezzo, 8 gennaio 2026 – Confartigianato analizza le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0, in vista della scadenza imminente per l’invio delle domande di accesso al credito d’imposta. Le imprese aretine sono ancora in attesa di chiarimenti e risposte definitive, mentre si avvicina la deadline per usufruire delle agevolazioni previste. Un momento cruciale per le aziende che intendono sfruttare questa misura di sostegno alla transizione digitale e sostenibile.
Arezzo, 8 gennaio 2026 – Confartigianato torna ad occuparsi delle risorse del Piano Transizione 5.0 alla luce della scadenza dei termini per l’invio delle domande di accesso al credito d’imposta. La transizione sostenibile doveva rappresentare un’opportunità concreta per le imprese, per molte aziende del territorio aretino, invece, il Piano Transizione 5.0 rischia oggi di trasformarsi in un grave elemento di incertezza e penalizzazione economica. Sono 27 le aziende della provincia di Arezzo, seguite da Confartigianato, che hanno effettuato investimenti importanti in nuovi macchinari confidando nella misura 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Transizione 5.0: imprese aretine ancora col fiato sospeso - Il presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi: “Chiediamo la salvaguardia delle aziende che hanno investito sul futuro economico e produttivo del territorio” ... lanazione.it
Piano Transizione 5.0: anticipazioni su modalità operative, adempimenti e beni agevolabili - MEF, modalità operative, tre comunicazioni, clausola made in Europe e controlli GSE fiscali. edotto.com
Transizione 5.0, il ministero rassicura le imprese: ecco i fondi a disposizione - Già nei giorni scorsi alcune associazioni di categoria avevano lanciato l’allarme su coperture insufficienti ... msn.com
Il presidente di Cna Toscana Centro Emiliano Melani: "Cna Toscana Centro non può e non vuole limitarsi a essere un osservatore ma essere alleati strategici delle imprese nella transizione – digitale ed ecologica, anticipando i bisogni delle Pmi”. - facebook.com facebook
Transizione 5.0, il ministero rassicura le imprese: ecco i fondi a disposizione ilsole24ore.com/art/transizion… x.com
