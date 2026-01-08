Transizione 5.0 | imprese aretine ancora col fiato sospeso

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Confartigianato analizza le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0, in vista della scadenza imminente per l’invio delle domande di accesso al credito d’imposta. Le imprese aretine sono ancora in attesa di chiarimenti e risposte definitive, mentre si avvicina la deadline per usufruire delle agevolazioni previste. Un momento cruciale per le aziende che intendono sfruttare questa misura di sostegno alla transizione digitale e sostenibile.

