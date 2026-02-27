In città arriva la fiamma paralimpica

A Trieste si accende la fiamma paralimpica, che fa parte di un percorso di 13 tappe in diverse città italiane. L’evento si svolge in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, coinvolgendo atleti e cittadini. La cerimonia rappresenta un momento simbolico prima della grande manifestazione sportiva. La fiamma sarà accesa e trasportata lungo tutto il percorso previsto.

C'è anche Trieste nelle 13 tappe della fiamma paralimpica prima dei giochi invernali di Milano Cortina 2026. Il passaggio che la porterà di fiaccola in fiaccola al braciere è previsto per il 2 marzo. Dopo la partenza da piazza Venezia alle 17 e 44, attraverserà la città in un percorso quasi interamente pedonale: parte da piazza Venezia e arriverà, come la scorsa volta, in piazza Unità, dove ad attendere i tedofori ci saranno le istituzioni, con sindaco, governat