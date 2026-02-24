Paralimpiadi Milano Cortina | la Fiamma Paralimpica arriva a Piazza Duomo Il programma degli eventi

La Fiamma Paralimpica arriva a Piazza Duomo per motivi legati ai preparativi dei Giochi di Milano Cortina 2026. La cerimonia coinvolge atleti e volontari, che si riuniscono per il passaggio simbolico attraverso il centro della città. La scena si anima con musica e bandiere, mentre le autorità locali partecipano alla celebrazione. L’evento segna l’inizio ufficiale delle manifestazioni sportive, attirando l’attenzione di numerosi passanti e appassionati.

Milano entra ufficialmente nel clima dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Domani, mercoledì 25 febbraio, il cuore della città si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici e attesi: l'arrivo della Fiamma Paralimpica in Piazza Duomo. Un appuntamento aperto a tutti, gratuito e carico di significato, che trasformerà il centro in una grande piazza di condivisione, sport e inclusione. L'evento in Piazza Duomo. Dalle ore 17.00 alle 19.30, Piazza del Duomo sarà il palcoscenico dell'accoglienza ufficiale della Fiamma. A partire dalle 17.30, spazio a momenti di intrattenimento e saluti istituzionali, in un'atmosfera pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di sport e curiosi che vogliono vivere in prima persona l'emozione che accompagna l'avvicinamento ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.