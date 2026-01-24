maxi operazione antidroga tra marche e svizzera il video

La Guardia di Finanza delle Marche ha condotto una vasta operazione contro un'organizzazione criminale albanese coinvolta nel traffico internazionale di droga. L'indagine ha portato al smantellamento della rete e all'esecuzione di nove misure cautelari. Di seguito, il video che documenta i dettagli dell'intervento e le attività delle forze dell'ordine.

Maxi operazione antidroga sulla costa: sgominata rete dello spaccio tra Abruzzo e MarcheQuesta mattina, i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno smantellato una rete di spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche, sequestrando ingenti quantità di droga e arrestandone i protagonisti.

