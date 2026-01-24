Maxi operazione antidroga tra Marche e Svizzera Il video

La Guardia di Finanza delle Marche ha condotto una vasta operazione contro un'organizzazione criminale albanese coinvolta nel traffico internazionale di droga. L'indagine ha portato al smantellamento della rete e all'esecuzione di nove misure cautelari. Di seguito, il video che documenta i dettagli dell'intervento e le attività delle forze dell'ordine.

Smantellata dalla Guardia di Finanza organizzazione criminale albanese dedita al traffico internazionale di stupefacenti: eseguite 9 misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

