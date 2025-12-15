Amore ossessioni e paure | cosa rivelano davvero i titoli delle canzoni di Sanremo 2026

I titoli delle canzoni di Sanremo 2026, svelati da Carlo Conti, offrono uno sguardo sulle tematiche che dominano il festival, tra amore, ossessioni e paure. I partecipanti hanno condiviso alcuni dettagli sulle loro composizioni, rivelando le emozioni e i messaggi che intendono trasmettere attraverso le loro interpretazioni.

Questa sera Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026 e gli stessi big, laddove possibile, hanno anticipato qualcosa delle tematiche dei loro brani. Si parla tanto di sentimenti, come si addice al Festival, ma anche di altro. Agli artisti già annunciati da settimane, si aggiungono quattro Nuove Proposte selezionate tra Sanremo Giovani e Area Sanremo: Angelica Bove, Nicolò Filippucci. Mazzariello e il trio Sonico, Blind ed Elma. Tommaso Paradiso – I Romantici. Chiello – Ti penso sempre. Serena Brancale – Qui con me. Fulminacci – Stupida sfortuna. Ditonellapiaga – Che fastidio. Cinemaserietv.it

