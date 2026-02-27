Il valtellinese Filippo Bertazzini si unisce al Team Trail Topo Athletic
Il valtellinese Filippo Bertazzini si unisce al Team Trail Topo Athletic, ampliando il gruppo di atleti italiani del marchio statunitense. Topo Athletic, fondato da Tony Post, continua a rafforzarsi con questa aggiunta, dopo aver già accolto quattro nuovi membri nel suo team. La squadra di corsa tecnica da strada e off-road si arricchisce così di un nuovo atleta con esperienze di rilievo.
