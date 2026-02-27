Il poliambulatorio del falso | così insegnavano a simulare malattie gravi per ottenere i sussidi 220 i casi sospetti
Un'indagine ha portato alla luce un giro di certificati medici falsi utilizzati per ottenere l’indennità di accompagno. Sono 220 i casi sospetti accertati, coinvolgendo persone che simulavano malattie gravi. La truffa avrebbe causato un danno alle casse dell’Inps stimato intorno ai 200 mila euro. Il poliambulatorio coinvolto era utilizzato per insegnare come falsificare le diagnosi.
