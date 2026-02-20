Rogoredo identificati due Dna sulla pistola a salve I sospetti sulle bugie del poliziotto indagato e il verbale falso del 2024 | cosa non torna

A Rogoredo, due tracce di DNA sono state trovate sulla pistola a salve usata nel sospetto episodio. Questa scoperta mette sotto pressione l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’incidente che ha portato alla morte di Abderrahim Mansouri. Gli investigatori stanno esaminando anche un verbale falso del 2024, che potrebbe cambiare le ricostruzioni ufficiali. Le indagini continuano a cercare risposte chiare sulla dinamica dei fatti.

A quasi un mese dall’omicidio di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, alla periferia sud-est di Milano, l’assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino, responsabile della morte del 28enne, torna a ribadire la sua versione dei fatti. «Non avevo intenzione di uccidere. Ho sparato perché avevo paura », ha detto al suo difensore, l’avvocato Piero Porciani. Cinturrino è accusato di omicidio volontario per la morte di Mansouri, indicato dagli inquirenti come presunto pusher, ucciso durante un’operazione antispaccio lo scorso 26 gennaio. Oltre a Cinturrino, i suoi quattro colleghi dovranno rispondere di favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Open.online

