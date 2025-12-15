Nuovo ponte di Paderno RFI sceglie l' affiancamento al San Michele | parte il concorso internazionale

RFI ha avviato un concorso internazionale per il nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, optando per l'affiancamento all'attuale ponte San Michele. Questo progetto rappresenta un importante intervento infrastrutturale volto a migliorare la connessione tra le due località e a garantire una viabilità più efficace e sicura nella zona.

