Il Liverpool ha dato una spinta al trasferimento di Nico Schlotterbeck

Il Liverpool ha fatto un passo avanti nel trasferimento di Nico Schlotterbeck, che attualmente gioca per il Borussia Dortmund. La squadra inglese sembra interessata al difensore tedesco, mentre il Borussia Dortmund continua a monitorare la situazione. La trattativa tra le due parti si sta sviluppando in queste settimane. Nel frattempo, Schlotterbeck rimane concentrato sugli impegni con il club tedesco.

Il Liverpool potrebbe aver ricevuto una spinta nella presunta ricerca di trasferimento di £ 50 milioni del difensore centrale del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. Il nazionale tedesco è nel radar del Liverpool da tempo e sembra improbabile ora che il Bayern Monaco lo insegua. Secondo Christian Falk, scrivendo nel suo ultimo articolo per CF Bayern Insider, il Bayern sembra aver deciso un nuovo accordo per Dayot Upamecano rispetto a un potenziale trasferimento per Schlotterbeck.

Mainoo Napoli, il giocatore ha dato l’ok al trasferimento alla corte di Conte: cosa manca per chiudere l’affareMainoo Napoli sembra destinato a diventare uno dei temi caldi del mercato invernale per la società partenopea.

