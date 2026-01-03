Tornerà la ruota panoramica in piazza Andrea Costa

Con l’inizio del nuovo anno, torna in piazza Andrea Costa la ruota panoramica, uno dei principali punti di riferimento della città. Questa attrazione, apprezzata da residenti e visitatori, riprende il suo spazio, offrendo nuovamente una vista panoramica sulla zona. La riapertura rappresenta un ritorno alla tradizione e un’occasione per vivere la piazza in modo diverso, riscoprendo un simbolo ormai consolidato della città.

Con l'inizio del nuovo anno torna di attualità la ruota panoramica, diventata negli ultimi anni uno dei luoghi simbolo della città. Il Comune di Cesenatico ha infatti pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a collocare in piazza Andrea Costa una ruota panoramica di medie dimensioni. La ruota panoramica dovrà avere un'altezza da terra non inferiore a 29 metri e non superiore a 31 metri, dotata di almeno 21 cabine di cui almeno una idonea all'accesso dei disabili in carrozzina. In base al bando la ruota dovrà essere illuminata con tecnica led pixel multicolor con funzionamento pilotato, che consente il mutamento della colorazione.

