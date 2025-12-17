L'esposizione “Panoramica Contemporanea” di Sandra Borin, inaugurata al Grand Hotel Guinigi di Lucca, presenta una selezione di opere recenti dell'artista. La mostra, allestita nel Percorso d’Arte dell’hotel, rimarrà visitabile fino al 15 gennaio, offrendo al pubblico un'occasione di approfondimento sulle tematiche e le tecniche della produzione contemporanea di Borin.

© Lanazione.it - “Panoramica contemporanea“ di Sandra Borin al Grand Hotel Guinigi

“Panoramica Contemporanea” è l’esposizione di Sandra Borin inaugurata al Percorso d’Arte del Grand Hotel Guinigi di Lucca che resta aperta fino al 15 gennaio. Sandra Borin, artista completa, spazia dalla pittura alla poesia, sempre con grande maestria, vive a Viareggio ed ha conseguito riconoscimenti ed apprezzamenti dal pubblico e dalla critica alle numerose mostre a cui ha partecipato, ricordiamo il Primo premio del concorso di pittura Donne-Donne a Pietrasanta. Fin da giovanissima è attratta profondamente dal disegno figurativo, ma dal confronto continuo con artisti, realtà di questo territorio, il suo percorso creativo la conduce a sperimentare la matericità del colore, appropriandosi di una visione personale di forma e di sostanza. Lanazione.it

Leggi anche: “Monocromatico”: la nuova mostra di Vezio Moriconi al Grand Hotel Guinigi

Leggi anche: “Uno per il Meyer”: il Grand Hotel Baglioni donerà l’1% di ogni prenotazione ai bambini dell’ospedale pediatrico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

‘Panoramica Contemporanea’, la mostra di Sandra Borin al Grand Hotel Guinigi - L'artista esprime il suo carattere e la sua resilienza davanti agli imprevisti che la vita ci pone ... luccaindiretta.it