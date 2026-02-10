Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare l’indagine sui tre ex amministratori della piattaforma. La causa principale sono le norme poco chiare sui affitti brevi, che hanno generato molta confusione. La procura aveva chiesto l’archiviazione, citando anche il pagamento di oltre 576 milioni di euro per il debito con il fisco. La decisione arriva in un momento di grande incertezza sulla regolamentazione del settore.

Il "contesto di assoluta novità" e "gli elementi di complessa interpretazione della normativa introdotta in materia di affitti brevi che avrebbero generato condizioni di incertezza" in cui operare, a cui si aggiunge il versamento di oltre 576 milioni per saldare il debito con il fisco italiano, sono i principali motivi per cui è stata archiviata l’indagine della Procura a carico di tre ex amministratori di Airbnb accusati di reati fiscali. Ad accogliere la proposta avanzata dai pm Giovanni Polizzi, Giancarla Serafini e Cristiana Roveda è stata la gip Angela Minerva secondo la quale le loro argomentazioni, "che recepiscono in gran parte i rilievi difensivi, sono in gran parte condivisibili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Norme incerte. Il gip dispone l’archiviazione

