I New York Red Bull nominano la leggenda dell’USMNT come nuovo allenatore

I New York Red Bulls annunciano la nomina di Michael Bradley come nuovo allenatore per la stagione 2025. La scelta segna un importante cambio di rotta per la squadra, con Bradley che torna nel ruolo di guida tecnica dopo una carriera ricca di successi. La decisione ha suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, puntando a un rilancio del club nella MLS.

2025-12-15 18:28:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I New York Red Bulls hanno promosso Michael Bradley al ruolo di capo allenatore, ha annunciato la squadra questo pomeriggio. Bradley era stato alla guida della RBNY II, portandola al primo titolo MLS NEXT Pro Cup nel 2025. Succede a Sandro Schwarz, che se ne andò a ottobre dopo che New York perse la post-season per la prima volta in 16 anni. E’ la prima grande decisione presa dal nuovo responsabile dello sport Julian De Guzman. “Michael ha avuto una carriera da giocatore eccezionale e ha dimostrato un futuro brillante come allenatore, soprattutto dopo aver guidato la nostra Red Bull New York II alla MLS NEXT Pro Cup la scorsa stagione”, ha affermato De Guzman. Justcalcio.com

