Il favoloso Gatto con gli Stivali family show musicale al Teatro Verga

Il Teatro Verga a Catania si prepara ad accogliere il family show musicale “Il favoloso Gatto con gli Stivali”. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba di Charles Perrault, andrà in scena sabato 31 gennaio alle 17:30 e promette di divertire grandi e piccini.

Il Teatro Stabile di Catania presenta “Il favoloso Gatto con gli Stivali”, family show musicale tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault, in scena sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17:30 al Teatro Verga. La fiaba senza tempo di Perrault rivive in una versione teatrale coinvolgente, con musiche originali, momenti di danza e interazione col pubblico che trasformano la narrazione in un’esperienza partecipata per grandi e piccoli. In questo viaggio fantastico, i valori dell’amicizia, del coraggio e della riconoscenza emergono con vivacità, invitando gli spettatori a riflettere e divertirsi insieme.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Domenica 18 gennaio, al nuovo teatro comunale di Penne, si terrà lo spettacolo teatrale “Il gatto con gli stivali”, ispirato alla celebre favola di Perrault.

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Italia 1/ Trama e cast del sequel, oggi 17 gennaio 2026Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, in onda oggi, sabato 17 gennaio, su Italia 1 alle 21.20, è un film d'animazione di Joel Crawford. ilsussidiario.net

