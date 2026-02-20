Sabato di grandi gol in Europa | Bayern PSG e Chelsea all’attacco

Sabato, le principali squadre europee scendono in campo per una serie di partite piene di gol e azioni spettacolari. Il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e il Chelsea scendono in campo determinati a conquistare punti importanti, con attacchi incisivi e difese da mettere alla prova. Le tifoserie si preparano a vivere momenti di grande intensità, mentre i calciatori cercano di lasciare il segno con prestazioni decisive. Le partite di questo weekend promettono spettacolo e sorprese.

Il palcoscenico del calcio europeo si prepara a un sabato di grandissimo spessore, con i principali campionati del continente pronti a regalare una pioggia di emozioni e, soprattutto, reti. Oggi, 21 febbraio, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una serie di sfide dove l’intensità offensiva sarà il filo conduttore, partendo dal cuore della Germania fino ad arrivare alle luci di Parigi. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 15:30 GERMANIA: Bundesliga Bayern Monaco – Eintracht Francoforte Over 2,5 21022026 16:00 INGHILTERRA: Championship Middlesbrough – Oxford Utd Over 1,5 squadra casa 21022026 16:00 INGHILTERRA: Premier League Chelsea – Burnley Over 2,5 21022026 18:15 BELGIO: Jupiler League Club Brugge – Leuven Over 1,5 squadra casa 21022026 19:00 PORTOGALLO: Liga Portugal Benfica – AVS Over 2,5 21022026 21:05 FRANCIA: Ligue 1 Paris Saint Germain – Metz Over 2,5 squadra casa La giornata si apre ufficialmente nel pomeriggio con la Bundesliga, dove all’Allianz Arena il Bayern Monaco sfida l’ Eintracht Francoforte.🔗 Leggi su Como1907news.com

Under/Over | Sabato di gol in Europa: Bayern, Real e le grandi di FA CupIl Bayern Monaco segna cinque gol in casa contro il Leverkusen, confermando la sua superiorità nel campionato tedesco, mentre il Real Madrid sbanca il campo del Valencia con una doppietta di Benzema, dimostrando di essere in forma.

Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 0-1 e tutte le altre sfide: Chelsea avanti con Joao Pedro a BergamoSegui in tempo reale le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e i risultati più recenti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.