Nel quartiere di Rogoredo si è diffusa la notizia della morte di Vasile Puskas, un uomo con disabilità che avrebbe subito violenze. Le prime testimonianze indicano che il suo aggressore si sarebbe scagliato con violenza contro di lui, lasciando spazio a preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle persone più vulnerabili. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

La prima voce circolata al boschetto di Rogoredo nei giorni scorsi diceva che Vasile Puskas era morto. Poi, però, è emersa la possibilità che fosse ancora vivo, tanto che gli investigatori della Squadra mobile hanno provato a cercarlo per raccogliere la sua testimonianza. Tuttavia, sono stati proprio quegli accertamenti a dare la certezza che in realtà il disabile ucraino è deceduto. Non per le presunte botte che gli avrebbe dato Carmelo Cinturrino, bensì per cause naturali. Quindi, il disabile in carrozzina non potrà raccontare più nulla agli inquirenti che stanno indagando sull’omicidio di Abderrahim Mansouri e sul quadro di accuse che stanno dipigendo il poliziotto che ha sparato come uno sbirro dai metodi fuorilegge, sempre pronto ad alzare le mani per ottenere con la forza contanti e dosi di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il disabile picchiato. Vasile Puskas è morto: "Si accaniva con lui"

Uomo disabile insultato e picchiato a Bologna"Un nostro cliente che è uscito con il farmaco appena rientrato e aveva il sangue".

Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenniAGI - Buttato in un cassonetto e picchiato da alcuni coetanei: il fatto è avvenuto a Silvi ai danni di un 17enne disabile ed è poi rimbalzato sui...

Argomenti discussi: Il disabile picchiato. Vasile Puskas è morto: Si accaniva con lui.

Il disabile picchiato. Vasile Puskas è morto: Si accaniva con luiLa prima voce circolata al boschetto di Rogoredo nei giorni scorsi diceva che Vasile Puskas era morto. Poi, però, è emersa la possibilità che fosse ancora vivo, tanto che gli investigatori della Squad ... ilgiorno.it

Disabile picchiato a sangue per aver reclamato il posto auto (video)Per una persona che restituisce il pass disabili ritenendo di poter fare a meno di questo beneficio (vi davamo la notizia giusto un paio di giorni fa, ndr) ce ne sono altre che, invece, picchiano una ... disabili.com