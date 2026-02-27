Nella frazione di Buriano torna operativo l’ambulatorio medico, dopo la recente autorizzazione della Asl. La dottoressa Bardini ha iniziato a ricevere pazienti, riprendendo così il servizio sanitario locale. La riapertura rappresenta un passo importante per l’accesso alla cura nella zona, garantendo un punto di riferimento per i residenti. La notizia è già stata comunicata all’amministrazione comunale.

Riprende il servizio medico nella frazione di Buriano. Dopo l’autorizzazione della Asl, la dottoressa Bardini ha ufficialmente iniziato l’attività ambulatoriale, come già annunciato nelle scorse settimane all’amministrazione comunale. Il primo giorno di servizio è stato martedì scorso. La dottoressa garantirà l’assistenza sanitaria il secondo e il quarto martedì del mese, dalle 9 alle 11, mantenendo la stessa cadenza del medico che l’aveva preceduta. Con la riattivazione dell’ambulatorio, tutte le frazioni del territorio tornano così ad essere coperte dal servizio di medicina generale. "L’impegno e l’attenzione verso le frazioni continuano in modo concreto – afferma la sindaca Elena Nappi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I servizi sanitari nelle frazioni. Buriano, riapre l’ambulatorio

Servizi sanitari a Roma: Quintavalle rivolge attenzione alla salute mentale e riazione dei servizi**Lead dell’articolo:** Nel cuore della capitale, a Roma, il sindaco Giuliano Quintavalle ha sollevato l’allarme sulla salute mentale dei cittadini,...

Guarire dalle lesioni cutanee. Ambulatorio infermieristico servizi d’assistenza in crescitaUn servizio utile per chi ha una ferita recente, oppure convive da tempo con una lesione complessa, di quelle che faticano a guarire.

Temi più discussi: Da Casa della Salute a Casa della Comunità; I servizi sanitari nelle frazioni. Buriano, riapre l’ambulatorio; Farmacie Ue: 46 milioni di accessi al giorno e 47 servizi sanitari attivi. Il rapporto Pgeu:; 10 emergenze che necessitano di maggiore sostegno nel 2026.

Asl CN1. Si rafforzano i servizi sanitari in Valle SturaConfermata la sperimentazione della Casa della Salute di Demonte. A maggio dovrebbe cominciare l’apertura di ambulatori specialistici: si comincerà con la Geriatria; poi, se i riscontri saranno ... quotidianosanita.it

Salute e digitale: in Lunigiana i servizi al cittadino passano dalle Botteghe della salute, attive in tutti i comuniFacilitare l’accesso ai servizi sanitari, supportare i cittadini nelle pratiche digitali e abbattere le distanze tra pubblica amministrazione e utenza: è ... cittadellaspezia.com

Copriletto, lenzuola e servizio tavola Tessuto puro lino #bellora Ricamo Burano Tradizione & passione italiana Info e comunicazioni/prenotazioni: 0818952111 Whatsapp: 339 544 6290 #bianco #lenzuola #copriletto #tavol - facebook.com facebook