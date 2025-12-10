Hub di via Balicco l' opposizione | Opera ancora bloccata e senza fondi Comune fuorviante
L'opposizione critica la gestione dell'hub di via Balicco, evidenziando come l'opera sia ancora bloccata e priva di fondi. La nota del Comune di Lecco, riguardante l'esito del procedimento al Consiglio di Stato, viene definita gravemente fuorviante, sollevando dubbi sulla reale situazione del progetto.
La nota diffusa dal Comune di Lecco sull'esito del procedimento avanti il Consiglio di Stato relativo al progetto del polo multimodale di via Balicco è gravemente fuorviante.Non corrisponde al vero che il provvedimento non incide sulla possibilità di realizzare l'opera: il Consiglio di Stato, in.
Hub dei bus di Lecco ricorso al Consiglio di Stato | Accanimento che mortifica il vivere civile - Zazoom Social News
Hub dei bus, l'opposizione attacca il Comune: "L'opera è ferma e senza fondi" - La nota firmata da tutti i consiglieri di opposizione dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune "Dall'amministrazione parole fuorvianti" LECCO – "La nota diffusa dal Comune di L ...
Hub di via Balicco, l'opposizione: "Opera ancora bloccata e senza fondi, Comune fuorviante" - I 14 consiglieri di minoranza: "Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune.
