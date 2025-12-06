Ricerca e rete col territorio | Aggressioni ai sanitari Presto dispositivi indossabili
PISA Direttrice Belvedere, come procede il cantiere del nuovo Santa Chiara? "Siamo già oltre il 65% dei lavori. E nel 2027 contiamo di chiudere, il nuovo Santa Chiara sarà una realtà. L’Aoup riafferma con forza la volontà di essere uno dei poli più importanti a livello nazionale e mondiale anche grazie a una rinnovata attenzione della Regione Toscana". Tra le questioni aperte in città ci sono la vendita e la destinazione del vecchio ospedale. "La situazione è monitorata, non in stallo, c’è la volontà di raggiungere il risultato. Siamo fiduciosi: troveremo soluzioni per arrivare nel più breve tempo possibile alla definizione del percorso originale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Durante il convegno sono state illustrate le attività di ricerca di una rete di laboratori dell'Università di Genova, in cui sono coinvolti i Dipartimenti DIBRIS, DIEC, DIME e DITEN con al centro logistica, energia sostenibile e mobilità elettrica - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca e rete col territorio: "Aggressioni ai sanitari. Presto dispositivi indossabili" - L’ospedale pisano del futuro secondo Katia Belvedere: "Polo d’eccellenza mondiale". Da lanazione.it
Ricerca al servizio di imprese e territorio: nuovi progetti al via per Romagna Tech - E poi riciclo e riuso delle acque reflue, sistemi per monitorare i cambiamenti climatici e prevedere i suoi effetti ... Segnala ansa.it
Aggressioni in sanità. Vacca (Sivemp e Onseps): “Servono tutele reali anche per chi opera sul territorio” - La presidente del Sindacato Veterinari Medicina Pubblica sottolinea come i medici veterinari delle Asl e gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione lavorino in contesti (allevamenti, macelli, ... Da quotidianosanita.it
Aggressioni e fuga. Continuano le ricerche - Le ricerche del giovane in fuga a Torre del Lago continuano, con la Polizia che ascolta le vittime e controlla le telecamere. lanazione.it scrive
Aggressioni e armi, la rete dei suprematisti minorenni - Aggrediva extracomunitari sulla metropolitana M2 di Milano e, prima di agire, mostrava fiero la svastica tatuata sul petto e urlava alle sue vittime: "I fascisti sono tornati". Si legge su ansa.it