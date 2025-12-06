Ricerca e rete col territorio | Aggressioni ai sanitari Presto dispositivi indossabili

PISA Direttrice Belvedere, come procede il cantiere del nuovo Santa Chiara? "Siamo già oltre il 65% dei lavori. E nel 2027 contiamo di chiudere, il nuovo Santa Chiara sarà una realtà. L'Aoup riafferma con forza la volontà di essere uno dei poli più importanti a livello nazionale e mondiale anche grazie a una rinnovata attenzione della Regione Toscana". Tra le questioni aperte in città ci sono la vendita e la destinazione del vecchio ospedale. "La situazione è monitorata, non in stallo, c'è la volontà di raggiungere il risultato. Siamo fiduciosi: troveremo soluzioni per arrivare nel più breve tempo possibile alla definizione del percorso originale.

Durante il convegno sono state illustrate le attività di ricerca di una rete di laboratori dell'Università di Genova, in cui sono coinvolti i Dipartimenti DIBRIS, DIEC, DIME e DITEN con al centro logistica, energia sostenibile e mobilità elettrica - facebook.com Vai su Facebook

Ricerca e rete col territorio: "Aggressioni ai sanitari. Presto dispositivi indossabili" - L’ospedale pisano del futuro secondo Katia Belvedere: "Polo d’eccellenza mondiale". Da lanazione.it

Ricerca al servizio di imprese e territorio: nuovi progetti al via per Romagna Tech - E poi riciclo e riuso delle acque reflue, sistemi per monitorare i cambiamenti climatici e prevedere i suoi effetti ... Segnala ansa.it

Aggressioni in sanità. Vacca (Sivemp e Onseps): “Servono tutele reali anche per chi opera sul territorio” - La presidente del Sindacato Veterinari Medicina Pubblica sottolinea come i medici veterinari delle Asl e gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione lavorino in contesti (allevamenti, macelli, ... Da quotidianosanita.it

Aggressioni e fuga. Continuano le ricerche - Le ricerche del giovane in fuga a Torre del Lago continuano, con la Polizia che ascolta le vittime e controlla le telecamere. lanazione.it scrive

Aggressioni e armi, la rete dei suprematisti minorenni - Aggrediva extracomunitari sulla metropolitana M2 di Milano e, prima di agire, mostrava fiero la svastica tatuata sul petto e urlava alle sue vittime: "I fascisti sono tornati". Si legge su ansa.it