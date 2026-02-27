Grande Fratello Vip Simona Ventura supporta Ilary Blasi e svela | Non credo che il format sia superato

Simona Ventura ha espresso il suo sostegno al reality show Grande Fratello Vip e ha affermato che non crede che il format sia superato. Durante un intervento pubblico, ha parlato di Ilary Blasi, conduttrice del programma, e ha commentato positivamente il suo ruolo. La giornalista ha inoltre condiviso la propria opinione sulla tenuta del format senza entrare in dettagli specifici.