Grande Fratello Vip Simona Ventura supporta Ilary Blasi e svela | Non credo che il format sia superato
Simona Ventura ha espresso il suo sostegno al reality show Grande Fratello Vip e ha affermato che non crede che il format sia superato. Durante un intervento pubblico, ha parlato di Ilary Blasi, conduttrice del programma, e ha commentato positivamente il suo ruolo. La giornalista ha inoltre condiviso la propria opinione sulla tenuta del format senza entrare in dettagli specifici.
Manca davvero poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026, intervistata da SuperGuidaTv Simona Ventura si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul noto reality. Le ultime edizioni hanno fatto i conti con molte critiche, sono in molti a pensare che il reality sia diventato noioso rispetto al passato ma la conduttrice non la pensa così. Tra le varie cose ha detto: “Non credo affatto che il format sia superato. Mi era stato proposto di condurre l’edizione Nip e l’ho fatto con piacere”. Simona Ventura ha anche manifestato il suo supporto a Ilary Blasi dicendo: “Faccio quindi un grande in bocca al lupo a chi si occuperà della versione Vip, perché non sono mai stata io a farla e non lo sarò in futuro”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
